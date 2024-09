Mercato : Le Real Madrid annonce une surprise !

Jean de Teyssière

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid compte désormais quatre Français dans son effectif. L’ancien Parisien a rejoint Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Concernant ce dernier, son contrat avec le club madrilène expire en juin prochain et Carlo Ancelotti a annoncé avant tout le monde sa prolongation de contrat.

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Ferland Mendy a déjà un palmarès bien rempli. Vainqueur de deux Ligues des Champions et trois Ligas, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais et du Havre pourrait voir son avenir continuer de s’écrire dans la capitale madrilène. Carlo Ancelotti, fan du profil de son joueur poussait pour qu’il prolonge au sein du club espagnol et une officialisation ne devrait pas tarder à tomber.

Mendy va prolonger au Real Madrid ?

Au Real Madrid, on aime compter sur des joueurs français. Recruté de Lyon en 2019 contre la somme de 53M€, Ferland Mendy arrive au bout de son contrat avec le club madrilène. Carlo Ancelotti adore son joueur qu’il qualifie même comme le meilleur au monde à son poste. Ces derniers jours, Marca évoquait une potentielle prolongation de contrat pour le latéral gauche français, allant jusqu’en juin 2027.

«Mendy a renouvelé son contrat»

Avant même le communiqué du club, Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a annoncé une bonne nouvelle en conférence de presse concernant Ferland Mendy : « On est très content avec lui, il a renouvelé son contrat. Son niveau défensif est très élevé. Avec le ballon, ce n'est pas qu'il a des difficultés mais c'est que je ne lui demande pas d'être un autre type de latéral. Il peut aussi faire du travail offensif mais on a un côté gauche très fort donc on ne lui demande pas beaucoup d'attaquer. C'est mieux s'il reste parce que des fois il doit travailler en infériorité numérique. » Il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation.