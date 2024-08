Transferts : Kylian Mbappé a signé un «top joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La première recrue du Stade Malherbe de Caen version Kylian Mbappé se nomme Yann M'Vila. L'ancien international français a accepté de rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine. Ancien partenaire du milieu de terrain à Rennes, Benoît Costil s'est prononcé sur la nouvelle recrue caennaise. Et il n'a pas tari d'éloges à l'égard du joueur, âgé aujourd'hui de 34 ans.

Nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé donne envie aux joueurs de signer. Comme indiqué par Benoit Costil, la présence du champion du monde 2018 a permis au club de Ligue 2 de signer Yann M’Vila, un ancien international français. « Je ne suis pas sûr qu’il soit touchable sans Kylian Mbappé, reconnaît Benoît Costil. J’ai lu les déclarations du coach, beaucoup de monde s’intéresse d’un coup au Stade Malherbe, des gens venus des quatre coins du monde. » a confié l’ancien portier de Rennes dans des propos rapportés par Actu.fr.

Costil salue le recrutement de M'Vila

Ancien coéquipier de M’Vila à Rennes, Costil a salué l’exemplarité du milieu de terrain. « C’est quelqu’un pour qui j’ai énormément d’affection. J’ai adoré être son coéquipier à Rennes. Au-delà du joueur de grande classe que j’ai connu, il y a un homme formidable, tout simplement. C’est un homme entier, droit, juste, courageux, loin des films que les gens se faisaient par rapport à l’image qu’il pouvait dégager. Il est gentil, respectueux et bienveillant. À Rennes, il s’arrêtait toujours pour signer des autographes, il avait toujours un mot gentil. Quand j’entendais certaines choses sur lui, ça me faisait rire autant que ça m’énervait. C’est un vrai beau mec. Ce sont des gens avec qui on peut aller à la guerre, on sait qu’ils ne vous lâcheront pas. J’aime ce genre de mec, de personnalité, de coéquipier. Je fais partie des grands fans de Yann M’Vila, je le revendique sans problème » a confié l’ancien portier de Bordeaux.

« C’est un joueur spécial »

Selon lui, M’Vila aurait mérité une autre carrière. « C’est un joueur spécial. Ce que tout le monde connaît, c’est sa qualité de passe. Mais c’est aussi une bête, une force de la nature. Il aurait pu avoir 80, 90, 100 sélections en équipe de France. C’est évident. Il aurait dû jouer dans un club comme le Real ou Man City… Yann, c’était de cet acabit-là, ce n’était pas moins. C’est un joueur qui était fait pour les plus grands clubs du monde. À Rennes, on parlait d’Arsenal, de Chelsea, du Real. Et il est parti au Rubin Kazan. » a-t-il lâché.