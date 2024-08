Real Madrid : Mauvaise nouvelle pour un coéquipier de Mbappé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid va pleinement débuter sa saison ce mercredi avec le retour à l’entraînement des joueurs n’ayant pas participé à la tournée américaine. Ainsi, Jude Bellingham et évidemment Kylian Mbappé sont attendus à Valdebebas tout comme David Alaba. Le défenseur autrichien, qui s’est rompu le ligament croisé la saison dernière devrait encore poursuivre son calvaire, les dirigeants madrilènes étant pessimistes.

En décembre dernier, le Real Madrid vit un nouveau coup dur. Quelques jours après la rupture du ligament croisé du genou d’Eder Militao et quelques mois après celle de Thibault Courtois, David Alaba subi la même blessure. Sur les réseaux sociaux, le défenseur autrichien écrit le mot suivant : « Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai fait face à quelques défis au cours de ma carrière, mais celui-ci est peut-être l'un des plus difficiles à ce jour. Cependant, non seulement j’accepterai ce défi, mais je l’affronterai de front et j’atteindrai le sommet de cette montagne. Merci à mes coéquipiers, au Real Madrid, à mes amis, à ma famille et à tout le monde pour votre amour et votre soutien. »

Alaba espère rejouer avant octobre

Le stage de présaison du Real Madrid aux États-Unis est terminé et les joueurs qui y ont participé seront de retour à l’entraînement à la fin de la semaine. Néanmoins, ce mercredi, quelques joueurs reprennent le chemin de l’entraînement, comme Jude Bellingham et, bien entendu, Kylian Mbappé. David Alaba est aussi de retour et, plus de six mois après sa rupture du ligament croisé, il espère pouvoir revenir en octobre prochain, d’après SPORT.

Le Real Madrid pessimiste

Mais pour le nouveau coéquipier de Kylian Mbappé, c’est la douche froide. Il n’aurait pas réagi favorablement après son opération et le staff médical du Real Madrid n’est guère optimiste. Au mieux, il pourrait faire son retour en 2025...