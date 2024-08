Mercato : Une star veut rejoindre Mbappé, tout est déjà bouclé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid en tant qu’agent libre provenant du PSG cet été. Et il se pourrait qu’en marge du mercato estival de 2025, le club merengue refasse le coup avec la star canadienne du Bayern Munich : Alphonso Davies (25 ans). Le joueur aurait déjà décidé de rejoindre le Français à Madrid, mais le Bayern n’aurait pas encore dit son dernier mot.

Le Real Madrid a pris la décision de clore son mercato. C’est en effet le témoignage de Carlo Ancelotti datant de jeudi dernier en conférence de presse. Pour autant, l’arrivée surprise en toute fin de mercato d’Alphonso Davies ne serait pas à écarter au vu des informations communiquées par Relevo ce lundi. Et pour ce faire, le champion d’Espagne prévoirait d’user du même stratagème qu’avec Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga en chipant le joueur à une année de l’expiration de son contrat.

Le Real Madrid va patienter jusqu’en 2025 et faire une Mbappé avec Davies ?

C’est en effet le cas d’Alphonso Davies au Bayern Munich. D’autant plus que ce dernier aurait exprimé en coulisses sa volonté de troquer la tunique bavaroise afin d’arborer celle de la Casa Blanca comme un certain Kylian Mbappé. De quoi permettre au Real Madrid de jouer la sécurité dans ce dossier pour cette fin de mercato. Le club merengue, s’il ne parvenait pas à inverser la tendance, attendra patiemment son heure en 2025 selon Relevo.

Le Bayern Munich va jouer son va-tout avec Davies ?

Toutefois, un danger menacerait le Real Madrid dans sa quête à la signature d’Alphonso Davies. Le Bayern Munich devrait camper sur ses positions et conservera le Canadien pour la saison à venir. Et d’ici le mois de janvier 2025, moment auquel le club merengue pourra officiellement se mettre d’accord sur les termes de son futur contrat, le Bayern pourrait convaincre Davies de revoir sa position et de signer un nouveau bail en Bavière.