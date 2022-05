Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Aucune offre du Celtic pour Alexandre Mendy (Caen)

Publié le 2 mai 2022 à 16h55 par Alexis Bernard mis à jour le 2 mai 2022 à 17h16

Selon les informations du journal L'Equipe, le Celtic Glasgow aurait dégainé une offre pour l'attaquant du Stade Malherbe de Caen, Alexandre Mendy. Contacté par nos soins, l'entourage du joueur n'est pas du tout au courant.