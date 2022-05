Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier gros coup estival de Longoria est fixé à 15M€ !

Publié le 2 mai 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a proposé un chèque de 12M€, plus bonus, à Angers pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. Alors qu'un accord a presque été trouvé avec le club phocéen, le SCO aimerait récolter 15M€ minimum pour la vente de son crack de 18 ans.

Pour renforcer son attaque cet été, l'OM souhaite mettre la main sur Mohamed-Ali Cho, qui fait le plus grand bonheur du SCO d'Angers. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, Pablo Longoria a déjà lancé les hostilités. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le président de l'OM est même proche de trouver un accord avec la direction d'Angers grâce à une proposition de 12M€, plus bonus à prévoir. Et pour faire plier totalement le SCO, Pablo Longoria serait contraint de lâcher au moins 15M€.

Angers exigerait au moins 15M€ pour vendre Mohamed-Ali Cho à l'OM