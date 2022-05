Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur le feuilleton Mohamed Salah !

Publié le 2 mai 2022 à 13h15 par Amadou Diawara

Pour assurer la potentielle succession de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Mohamed Salah. De son côté, l'attaquant de Liverpool n'aurait pas encore donné le moindre indice quant à son avenir.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, Leonardo a déjà tout prévu pour assurer la potentielle succession de son numéro 7. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour l'après-Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski en plan B. Par ailleurs, Leonardo aurait d'autres pistes en tête, dont Mohamed Salah, pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Toutefois, en ce qui concerne l'attaquant de Liverpool, le PSG demeure dans le flou.

Mohamed Salah entretient le suspens quant à son avenir