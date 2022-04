Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria boucle une opération à 12M€ !

Publié le 30 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Cet été, Pablo Longoria encore frapper fort à l’OM. Et le président phocéen semble d’ailleurs très avancé sur le dossier d’un attaquant.

« Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau ». Pour le mercato estival, Jorge Sampaoli espère accueillir des nouveaux joueurs à l’OM. La balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria qui s’active déjà pour réponse aux besoins de son entraîneur. Et à en croire les informations du 10sport.com , le président de l’OM travaille dans le bon sens pour acter l’arrivée d’un attaquant de Ligue 1.

Direction l’OM pour Cho ?

A 18 ans, Mohamed-Ali Cho se révèle sous le maillot d’Angers. Des performances qui ne passent pas inaperçues auprès de nombreux clubs en Europe, mais aussi auprès de l’OM, comme nous vous l’avions révélé. Et voilà que selon nos informations, cela est aujourd’hui bien avancé entre les Phocéens et le SCO. Un accord est quasiment trouvé entre les deux clubs concernant un transfert à 12M€. Mais cela n’est pas encore terminé pour l’OM qui doit maintenant tomber d’accord avec le clan Cho.