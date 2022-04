Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme perte est confirmée pour Sampaoli !

Publié le 30 avril 2022 à 3h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté sans option d’achat à l’OM, William Saliba semble envisager son avenir au sein du club phocéen sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais Arsenal a d’autres plans pour le défenseur français…

« Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », indiquait récemment William Saliba au micro de RMC Sport , n’excluant pas de rester à l’OM la saison prochaine au terme de son prêt. Pourtant, le défenseur central de 21 ans appartient à Arsenal, et le club londonien semble avoir d’autres projets pour son avenir.

Saliba vers un retour à Arsenal