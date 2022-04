Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Pochettino !

Publié le 30 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de son avenir incertain au PSG, Mauricio Pochettino affiche plus que jamais son envie de continuer l’aventure la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino continuera-t-il la saison prochaine sur le banc du club de la capitale, ou bien sera-t-il démis de ses fonctions ? Depuis plusieurs semaines maintenant, son sort semble déjà réglé, et le Qatar envisage de remplacer Pochettino par un autre profil. Les pistes menant à Zinedine Zidane ont été évoquées avec insistance pour le PSG, et pourtant, Pochettino ne semble pas disposé à laisser la place.

« Mon désir c’est de faire une autre saison »