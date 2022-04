Foot - Mercato - OM

Mercto - OM : Grande décision pour la suite du projet McCourt !

Publié le 30 avril 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a beaucoup été question d’un départ de Steve Mandanda en raison de son statut de doublure de luxe cette saison, cet épineux dossier va enfin être réglé à l’OM.

« Je connais ma situation de cette saison. Il y a deux gardiens le coach choisi, je m’entraine tous les jours pour être performant quand on fait appel à moi (…) ce n’est pas simple, mais je mets l’équipe et le club au-dessus de moi », confiait Steve Mandanda dimanche dernier au micro de Prime Video sur sa situation très particulière avec l’OM, lui qui a fait office de doublure de luxe derrière Pau Lopez ces derniers mois. Une situation qui pourrait d’ailleurs provoquer son départ cet été puisqu’il paraît improbable de voir Mandanda continuer dans ces conditions à l’OM, mais tout est relancé dans ce dossier.

Mandanda va retrouver son statut à l’OM

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Steve Mandanda va retrouver son statut de gardien titulaire à l’OM, et pas uniquement en Conférence League, mais également en Ligue 1. Sampaoli a effet décidé de remettre l’international français sur le devant de la scène afin de le récompenser de ses récentes prestations, et cela devrait forcément avoir un impact sur la suite du projet McCourt et l’avenir de Mandanda à l’OM.