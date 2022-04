Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a eu chaud dans ce dossier prioritaire !

Publié le 30 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Joan Laporta est donc arrivé à ses fins avec Ronald Araujo, qui a prolongé avec le FC Barcelone. Toutefois, le danger était présent pour l’Uruguayen.

Après Pedri et Ansu Fati, Joan Laporta travaillait pour boucler d’autres prolongations au FC Barcelone. Et ces dernières semaines, le gros dossier qui occupait les Blaugrana était celui de Ronald Araujo. A 23 ans, l’Uruguayen s’est imposé dans la charnière centrale de Xavi et le Barça souhaitait ainsi construire l’avenir avec lui. Cela sera bel et bien le cas puisque Araujo a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2026.

« Il y a eu des offres importantes à l’étranger »