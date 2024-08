Transferts : Il signe à l’OM et va régaler De Zerbi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de Jeffrey de Lange en provenance de GoAhead Eagles contre 2M€. Le gardien de but de 26 ans dispose de qualités intéressantes, notamment balle au pied. Selon l’entraîneur des gardiens de son ancien club, son profil colle parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi sur ce poste si crucial.

L’OM dynamite totalement le mercato estival. La dernière arrivée en date côté marseillais se nomme Jeffrey de Lange. Un transfert plutôt surprenant, alors que Marseille a lâché 2M€ pour recruter l’ex-gardien de but de Go Ahead Eagles. Désireux de remplacer Pau Lopez, mais aussi de pallier la blessure de Ruben Blanco, le club phocéen a donc officialisé l’arrivée du Néerlandais ce jeudi.

« Nous avions un style de jeu similaire à celui de De Zerbi »

Selon Eric Weghorst, entraîneur des gardiens de Go Ahead Eagles, le profil de Jeffrey de Lange correspond parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi au niveau du poste de gardien de but : « À Go Ahead Eagles avec René Hake, nous avions un style de jeu similaire à celui de De Zerbi. Nous cherchions toujours à construire de l'arrière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Jeffrey s’est très bien développé dans ce domaine ces deux dernières années, ce qui explique pourquoi De Zerbi l’a recruté pour l’OM », a confié le préparateur auprès du Phocéen.

« Dans le système de De Zerbi, il sera comme un poisson dans l'eau »

« Jeffrey est serein pour repartir court, jamais nerveux. Il essaie toujours de trouver la meilleure passe pour faire progresser le jeu et mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Dans le système de De Zerbi, il sera comme un poisson dans l'eau, car il aime ce type de football. C'est le style de jeu que nous avons pratiqué à Go Ahead Eagles avec René Hake, et il est donc très compatible avec le jeu de l’Olympique de Marseille et de De Zerbi », conclut Eric Weghorst.