Transferts : Il s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 après avoir vécu un cauchemar, l'ASSE n'arrive pas à se faire à nouveau à l'exigence de l'élite du football français. Le club a pourtant beaucoup travaillé cet été pour essayer de renforcer l'effectif et à la toute fin du mercato, les Verts ont accueilli le jeune défenseur Pierre Ekwah. Le Français a été séduit par le projet.

Parti en Angleterre pour achever sa formation et débuter sa carrière professionnelle, Pierre Ekwah a rejoint l'ASSE il y a quelques semaines en prêt, lui qui évolue à Sunderland depuis 2023. Le milieu défensif est venu dans une équipe en difficulté depuis le début de la saison et qui a pris un gros carton la semaine dernière face à Nice (8-0). En conférence de presse avant le match à Nantes (2-2), il s'est pourtant montré très enthousiaste.

« Saint-Étienne, c’est un club mythique »

Redescendu en Ligue 2 il y a deux ans, le club stéphanois n'a pas mis bien longtemps avant de retrouver l'élite. Mais le retour au plus haut niveau reste difficile. Pas de quoi décourager Pierre Ekwah. « Pourquoi Saint-Étienne ? Parce que c’est Saint-Étienne, c’est un club mythique. J’ai eu de bonnes discussions avec le coach et le directeur sportif. Cela m’a conforté dans l’idée de venir ici, et puis aussi pour le championnat. Je voulais découvrir la Ligue 1, je n’avais jamais joué en France et je voulais découvrir un grand championnat, surtout que je venais d’une deuxième division » a-t-il confié en conférence de presse.

Ekwah dans le rythme

« Adaptation express ? Dès que j’ai franchi la porte ici, j’ai été très bien accueilli. Ça a fait en sorte que même moi, au bout de deux ou trois jours, je me disais : "Ah ouais, quand même, on dirait que ça fait longtemps que je suis ici." » avoue-t-il. « C’était sympa et j’ai eu cette chance. Je suis arrivé en fin de mercato, mais c’était durant la trêve internationale, même s’il manquait quelques joueurs. J’ai donc pu vraiment m’intégrer dans le collectif, avoir beaucoup de discussions avec le coach, avec le staff. Et même découvrir un peu la ville, m’imprégner du club de Saint-Étienne. Donc, c’était sympa. Je connaissais surtout des noms, mais personnellement, non. Je ne les connaissais pas vraiment » poursuit le milieu défensif de 22 ans.