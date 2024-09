Mercato : Le PSG se manque pour un crack, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est manqué de peu pour le transfert de Rayan Cherki. Le club parisien avait pourtant un accord de principe à la fois avec le joueur de 21 ans, mais également avec l’OL. Finalement, le milieu offensif lyonnais a prolongé au sein du club rhodanien, au plus grand plaisir de son coach Pierre Sage.

Le PSG aura réalisé un mercato estival axé sur la jeunesse. Outre le gardien Matvey Safonov, le club de la capitale a décidé de miser sur Willian Pacho (22 ans), João Neves (20 ans) et sur Désiré Doué (19 ans). Le recrutement du prodige du Stade Rennais contre 60M€ confirme d’ailleurs que les dirigeants parisiens souhaitent toujours recruter les plus grands talents du championnat de France. Et cet été, Paris a également tenté le coup Rayan Cherki.

Âgé de 21 ans, le milieu offensif était tout proche d’un départ de l’OL. En juin dernier, un accord de principe entre le PSG et l’OL était révélé à hauteur de 15M€ pour le transfert du numéro 18 lyonnais, qui s’était alors entretenu avec Luis Enrique. Finalement, Rayan Cherki et l’OL se sont désistés, et le Français s’est alors rapproché de la Bundesliga où le Borussia Dortmund et le RB Leipzig étaient très intéressés par son profil.

« J’étais très content qu’il prolonge »

Mais Rayan Cherki est resté à l’OL, et en a même profité pour prolonger son contrat au sein de son club formateur. Buteur face à l’OM et à l’Olympiakos, Rayan Cherki a une nouvelle fois réalisé une belle prestation ce dimanche contre Toulouse (1-2). Après la rencontre, Pierre Sage s’est félicité de la prolongation du crack de 21 ans. « J’ai toujours eu confiance en Cherki. J’étais très content qu’il prolonge. Il n’a pas pu se préparer, mais ça reste un super joueur. Sa sortie médiatique d’il y a une semaine, j’espère que vous pourrez l’oublier rapidement », a confié le coach lyonnais.