Transferts : Il recale le PSG et change d'avis

Jean de Teyssière

Très actif sur le marché des transferts, le PSG pourrait également connaître une désillusion concernant le dossier Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City, sur le départ car il estime avoir fait son temps avec les Citizens, était pressenti pour le rejoindre le PSG. Finalement, l'opération ne devrait pas se faire, même si après avoir annoncé vouloir rester en Angleterre, le Portugais souhaiterait désormais aller au FC Barcelone.

Ce n'est pourtant pas faute de la part du PSG d'avoir essayé de faire venir Bernardo Silva. L'offensif de Citizens voulait de toute façon quitter le club et le PSG était une destination qui l'intéressait. Mais comme annoncé par le10sport.com, après avoir envoyé deux offres à Manchester City, dont une de 60M€, le club anglais s'est fermé à toute discussion et a refusé ces deux offres. Mais ce feuilleton reste loin d'être terminé.

Bernardo Silva veut aller au FC Barcelone

Bernardo Silva a certes joué la totalité du match dimanche, face à Arsenal, lors de la finale du Community Shield perdue (1-1, 1-4 t.a.b), et a même marqué son tir au but mais il reste tout de même sur le départ. Pièce maîtresse de Pep Guardiola la saison dernière lors du triplé de Manchester City, le Portugais souhaite tout de même partir. Selon Mundo Deportivo , il aurait même déjà prévenu son entraîneur de ce souhait. D'ailleurs, le média espagnol rappelle que l'an passé, alors que Bernardo Silva voulait partir, Pep Guardiola lui avait fait la promesse de le laisser partir...

Le Barça a fait une offre