Le PSG a tranché pour Mbappé, un coup de tonnerre est possible

Benjamin Labrousse

Actuellement mis à l’écart de l’équipe première du PSG, Kylian Mbappé ronge son frein et compte bien honorer la dernière année de son contrat à Paris. Désireux de vendre son numéro 7 dès cet été, le club rouge et bleu doit agir vite ; car à partir du 1er septembre prochain, Mbappé pourrait rompre unilatéralement son bail le liant au PSG.

Le bras de fer continue. Entre Kylian Mbappé et le PSG rien ne va plus. Le club parisien cherche à tout prix à vendre son numéro 7, étant persuadé que ce dernier a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour une signature libre et gratuite l’été prochain.

Le Real pourrait bientôt agir pour recruter Mbappé

Ces derniers jours, le journaliste d’ ESPN Rodrigo Faez lâchait une véritable bombe à propos du transfert de Kylian Mbappé. En effet, le Real Madrid pourrait formuler une première offre pour l’attaquant du PSG à partir du 15 août. Si cette dernière venait à être acceptée par Paris, le joueur rejoindrait immédiatement le club merengue selon la presse espagnole.

Mbappé pourra résilier son contrat à partir du 1er septembre