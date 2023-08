Mbappé - Neymar : Que doit faire le PSG ?

La rédaction

Arrivés au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar pourraient quitter le club parisien lors de ce mercato. En effet, le club de la capitale compterait se débarrasser de ses deux stars durant cette fenêtre de transferts. Mais, selon vous, le PSG doit-il se séparer de Kylian Mbappé et de Neymar en même temps ?

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un énorme coup sur le mercato. En effet, le club de la capitale a réussi l'exploit de recruter à la fois Neymar (31 ans) et Kylian Mbappé. D'une part, le PSG a arraché la star brésilienne au FC Barcelone grâce à sa clause libératoire fixée à 222M€. D'autre part, Kylian Mbappé a rejoint le club de la capitale sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le PSG ayant offert un chèque de 180M€ à l'AS Monaco pour boucler let transfert définitif de l'attaquant français de 24 ans.

Le PSG refuse de voir Mbappé partir pour 0€

Après avoir passé six ans au PSG, Kylian Mbappé et Neymar pourraient prendre la porte au même moment. En ce qui concerne le numéro 7 parisien, il a envoyé une lettre à sa direction pour annoncer qu'il n'allait pas activer la clause afin de prolonger jusqu'au 30 juin 2025. Alors que Kylian Mbappé a moins d'une année d'engagement avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le placer sur le marché pour boucler un transfert lors de ce mercato estival ; et ce, dans le but d'éviter un départ libre et gratuit le 1er juillet 2024.

Enrique n'a pas sauvé Neymar au PSG