Mercato : Le PSG n’avait aucune chance pour ce buteur à 75M€

Thibault Morlain

A la recherche d’un buteur, le PSG s’apprêterait à accueillir Gonçalo Ramos. Un temps intéressé par Rasmus Hojlund, le club de la capitale a finalement vu le Danois s’engager avec Manchester United. Le PSG se serait pourtant démené pour le détourner d’un transfert vers les Red Devils, mais c’était visiblement perdu d’avance.

Tandis que le PSG a multiplié les recrues sur ce mercato estival, le club de la capitale n’a toujours pas annoncé son numéro 9. Cela ne devrait plus tarder. En effet, le PSG toucherait au but pour le transfert de Gonçalo Ramos. Tout serait en train d’être bouclé avec Benfica.

PSG : Coup de théâtre, une offre relance le transfert de Dembélé https://t.co/EJkyfVmXz3 pic.twitter.com/x9pP2gA7jZ — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Manchester United plutôt que le PSG pour Hojlund

Un poste de numéro 9 du PSG qui aurait pu revenir à Rasmus Hojlund. Révélé à l’Atalanta la saison dernière, le Danois était très apprécié par le club de la capitale, qui a dernièrement tenté de le détourner d’un transfert à Manchester United. Des efforts vains puisque ce samedi, les Red Devils ont annoncé l’arrivée de Rasmus Hojlund dans le cadre d’une opération à 75M€ au total.

« Ce n’est pas un secret que j’étais fan de ce grand club »