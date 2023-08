Transferts : Ils signent au PSG et déballent tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tous deux recrutés gratuitement par le PSG en début de mercato estival, Milan Skriniar et Cher Ndour semblent pleinement épanouis dans leur nouveau projet. Le robuste défenseur slovaque et le jeune milieu de terrain italien se confient d’ailleurs sans détour sur leur choix de rallier le PSG cet été.

Au même titre que Marco Asensio, Milan Skriniar et Cher Ndour sont arrivées libres au PSG cet été après la fin de leurs contrats respectifs avec l’Inter Milan et le Benfica Lisbonne. Deux jolis coups de la part du club de la capitale, qui prouve ainsi qu’il n’a pas forcément besoin de dépenser des sommes folles sur le mercato pour se renforcer.

« Un excellent choix »

Dans un entretien croisé avec Milan Skriniar sur PSG TV , Cher Ndour s’est confié sur son transfert au Parc des Princes : « Mon arrivée au PSG a été merveilleuse. Heureusement je suis arrivé avec une belle victoire au championnat d’Europe et j’ai tout de suite été bien accueilli par les coéquipiers plus expérimentés et par les nouveaux. J’ai immédiatement senti que je faisais partie de l’équipe (…) La motivation, c’est que Paris est l’un des plus grands clubs du monde. Il y a tellement de champion qui y jouent, qui sont aussi arrivés, et pour moi, en tant que jeune homme, être dans un environnement comme celui-ci, avec tant de grands joueurs de qui je peux apprendre et grandir, et aussi avec un grand entraîneur qui se concentre aussi sur les jeunes. C’était un excellent choix », lâche le jeune milieu de terrain italien.

« Le choix était simple »