Mbappé - PSG : C’est terminé, la fin du feuilleton est révélée

La situation autour de Kylian Mbappé est dans l'impasse, mais elle pourrait vite se décanter, notamment si le Real Madrid décide de pointer le bout de son nez. La volonté de recruter le joueur français cet été est présente du côté du club espagnol. Après le départ de Karim Benzema, Florentino Perez souhaiterait attirer du lourd dans les prochaines semaines.

Mis au placard depuis plusieurs joueurs, Kylian Mbappé tient bon, mais jusqu'à quand ? Désireux de rester au PSG la saison prochaine, le joueur pourrait payer cher son refus de prolonger son contrat. Le club parisien n'exclut pas de le laisser en tribune durant l'intégralité de la saison. Une décision radicale, qui pourrait faire craquer Mbappé. Selon Rodrigo Faez, la situation pourrait se décanter dans les prochains jours, surtout que le PSG a besoin de vendre et que le Real Madrid doit combler le vide laissé par Karim Benzema.





Mbappé se dirige vers un départ cet été

« Je reste optimiste parce que quand toutes les parties vous disent presque la même chose, c'est que l’issue ne fait pas de doute. Le PSG a toujours besoin de vendre, surtout maintenant qu'il a conclu l'affaire pour Dembélé, qu'il est sur le point de conclure l'affaire pour Gonçalo Ramos et que Kolo Muani commence à se manifester ; et le Real Madrid, bien qu'il ait été à l'arrêt ces derniers jours, a fait des progrès très importants cette semaine. Tout converge au même endroit, la seule chose qui peut changer, ce sont les délais » a lâché le journaliste d' ESPN.

La date du transfert demeure un mystère