Transferts : Il quitte l’OM et accuse la direction !

Prêté à l'OM par Swansea lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis avait réalisé des performances XXL, avec notamment 20 buts en Ligue 1. S'il était question qu'il reste possiblement à Marseille, le Français est finalement reparti. Un départ justifié par Gomis, pointant alors du doigt la direction de l'OM.

Suite à l'arrivée de Frank McCourt, l'OM a longtemps cherché son « grantatakan ». Celui-ci aurait très bien pu être Bafétimbi Gomis, qui est d'ailleurs à Marseille lors du rachat de l'Américain. Le buteur olympien avait fini la saison 2016-2017 avec 20 réalisations en Ligue 1, mais malgré cela, l'OM n'a pas jugé bon de conserver Gomis à l'issue de son prêt.

« On me veut sans vraiment me vouloir »

Malgré certaines discussions pour qu'il reste, Bafétimbi Gomis n'aura donc pas continuer l'aventure du côté de l'OM. A propos de ce départ, le buteur français a confié pour Carré : « Je sais que pour réussir, il faut faire l’unanimité. En tout cas en interne. Si tu ne fais pas l’unanimité en interne, il ne faut pas rester dans un club comme l’OM. C’est pour ça que je fais le choix de partir, je pense qu’on me veut sans vraiment me vouloir. Donc je fais le choix de m’en aller ».

Gomis trop vieux pour l'OM ?

Pourquoi l'OM n'a-t-il donc pas conservé Bafétimbi Gomis ? C'était peut-être à cause de son âge. A l'été 2017, le buteur formé à l'ASSE allait fêter ses 32 ans et il était certainement jugé trop vieux pour une future plus-value. Gomis aura finalement donné tort à l'OM en brillant à Galatasaray, qui l'aura vendu plus cher qui ne l'a acheté.