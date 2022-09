Foot - Mercato

Transferts : Convoité, il a mis le feu au mercato du PSG

Publié le 29 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Formé au PSG et originaire du Val-d’Oise, Presnel Kimpembe a fait toutes ses classes au Paris Saint-Germain avant d’y faire ses premiers pas dans le monde professionnel. Alors forcément, quand il a été question d’un éventuel départ du champion du monde à l’intersaison, cela a fait beaucoup parler. Néanmoins, Kimpembe n’aurait pas vacillé bien que flatté par les convoitises qu’il a suscité.

Presnel Kimpembe a été sans contestation possible l’un des dossiers chauds du PSG lors du mercato estival. Ou du moins, lors de la première partie de la fenêtre des transferts en question. En juin dernier, à l’occasion d’un rassemblement avec l’Équipe de France, le titi parisien a fait savoir qu’à bientôt 27 ans, anniversaire qu’il a célébré en août, il se trouvait à un tournant de sa carrière.

Chelsea, Manchester United et la Juve ont animé le feuilleton Kimpembe

De quoi alerter Thomas Tuchel. Comme à l’été 2021, le désormais ex-entraîneur de Chelsea aurait fait des pieds et des mains auprès de la direction des Blues pour que Kimpembe le rejoigne dans l’ouest de Londres. Le10sport.com vous a confirmé cette information le mardi 27 septembre en plus des intérêts de la Juventus et de Manchester United qui ne sont pas, au contraire de Chelsea, allés très loin dans les discussions pour boucler cette opération avec le PSG.

Kimpembe, flatté, mais pas intéressé par un départ