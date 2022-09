Foot - Mercato - PSG

PSG : Une cote XXL pour Kimpembe sur le mercato

Publié le 28 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Titulaire indiscutable depuis maintenant plusieurs saisons au PSG, Presnel Kimpembe fait figure de cadre dans le vestiaire francilien. Et alors qu’une prolongation de contrat est dans les tuyaux le concernant, Kimpembe aurait pu changer d’air durant le mercato estival puisque Manchester United et la Juventus, en plus de Chelsea, lui faisaient les yeux doux.

À en croire les dernières tendances, Luis Campos s’active en coulisses pour acter plusieurs prolongations de contrat au PSG ! Les cas les plus urgents concernant Sergio Ramos et Lionel Messi, deux titulaires qui pourraient partir libres en juin prochain, même si l’attaquant argentin dispose d’une année supplémentaire en option dans son bail actuel. Mais le conseiller sportif du PSG se penche également sur les éléments arrivant en fin de contrat en 2024, comme Marco Verratti, Marquinhos et bien évidemment Presnel Kimpembe.

Kimpembe a mis la pression sur le PSG

Le 5 juin dernier, alors qu’il se présentait en conférence de presse en plein rassemblement avec l’équipe de France, Kimpembe avait publiquement mis la pression sur la direction du PSG, et plus particulièrement Luis Campos, au sujet de son avenir : « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », lâchait Kimpembe. Et il semblerait que le défenseur central du PSG ait été entendu.

MU, Chelsea, Juve.. Du monde sur le coup

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Chelsea n’était pas le seul prétendant sur les traces de Presnel Kimpembe au cours du mercato estival. Manchester United s’est également penché sur son profil, au même titre que la Juventus Turin après qu’elle ait acté le départ de Matthijs de Ligt vers le Bayern Munich. Au final, l’international français n’a pas bougé du PSG, et selon nos informations, les discussions ont bien débuté en coulisses pour sa prolongation de contrat. Les premières offres officielles vont bientôt être formulées par le PSG.