Transferts : Bientôt virée ? Une star du PSG est fixée

Ce mercredi, le PSG s’est encore un peu plus éloigné d’une qualification en phase à élimination directe en Ligue des champions, suite à sa défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2). Un mauvais résultat que le club de la capitale doit en partie à Gianluigi Donnarumma, pas exempt de tout reproche sur le deuxième but madrilène. Toutefois, malgré cela, l’Italien ne serait pas menacé à Paris.

La saison dernière, le PSG était arrivé jusqu’en demi-finale de Ligue des champions. Cette année, il y a de grandes chances pour que le club de la capitale ne voit même pas la phase à élimination directe. Il faut dire qu’en quatre matches de C1 cette saison, le champion de France n’a connu qu’une seule fois la victoire, pour un match nul et deux défaites.

Donnarumma fautif sur le deuxième but de l’Atlético

Mercredi soir, le PSG avait l’occasion de se rattraper à domicile, mais malheureusement les partenaires de Marquinhos n’y sont pas parvenus. Les Parisiens se sont inclinés 1-2 face à l’Atlético de Madrid et il y a de quoi nourrir des regrets vu le scénario du match. Pourtant très dominateurs, les hommes de Luis Enrique n’ont pas réussi à inscrire un second but et ils ont été punis à la dernière seconde, par un contre conclu par Angel Correa. Sur le but de l’Argentin, Gianluigi Donnarumma n’est pas exempt de tout reproche. L’Italien aurait pu éviter une nouvelle défaite à ses coéquipiers, mais il n’a pas eu la main assez ferme pour stopper le tir madrilène.

La place de Donnarumma à Paris n’est pas menacée

Ce n’est pas la première fois que Gianluigi Donnarumma se trompe lors des grands rendez-vous et cela pourrait lui causer du tort à force. Toutefois, pour le moment, le PSG n’entend pas se séparer de son portier, comme l’a révélé le journaliste du Parisien, Dominique Séverac. « Non, il a un contrat et on ne se sépare pas des joueurs comme ça. Il a aussi un salaire très important que peu de clubs peuvent payer. Pour partir, il lui faut des offres et il n'en a pas. Donc il va rester au moins le temps de son contrat. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que le PSG a fait, c'est le mettre en concurrence. Sans recruter un joueur de son niveau exact, sinon on repart dans une configuration à la Donnarumma - Navas, qui n'a rien produit. Je n'ai pas encore d'avis très précis sur Safonov le gardien russe recruté cet été. Il faudrait le voir jouer plus souvent. »