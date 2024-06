Transfert : Un joueur de l'OM affole le mercato

Hugo Chirossel

Joueur de la réserve, Sofiane Sidi Ali a profité des nombreuses absences pour se frayer un chemin dans le groupe professionnel de l’OM cette saison. L’attaquant âgé de 28 ans arrive à un an de la fin de son contrat et a attiré l'attention de plusieurs clubs, notamment en Ligue 2.

Entre les blessures et les joueurs partis disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Gennaro Gattuso s’est retrouvé avec un groupe très réduit l’hiver dernier. Ce qui avait notamment profité à Sofiane Sidi Ali, qui s’est alors fait une petite place au sein de l’effectif professionnel. Âgé de 28 ans, l’attaquant de l’OM avait fait ses débuts en Ligue 1 contre l’AS Monaco le 27 janvier dernier (2-2), avant que Jean-Louis Gasset ne le fasse entrer en jeu lors du dernier match de la saison face au Havre (1-2).

Plusieurs clubs professionnels s’intéressent à Sidi Ali

Arrivé à l'OM en janvier 2023 en provenance de Rousset, Sofiane Sidi Ali avait inscrit 18 buts en National 3 la saison dernière. Il n’était pas forcément destiné à se frayer un chemin jusqu’au groupe professionnel, mais ses bonnes performances en N3 et ses quelques apparitions en pro semblent avoir attiré l’attention de plusieurs clubs, d’après les informations de La Provence . À commencer par Aubagne, promu en National, qui s’est renseigné à propos de Sofiane Sidi Ali, sans que cela soit concluant.

Sidi Ali pas pressé de quitter l’OM