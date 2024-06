OM : Danger avec Conceiçao, Daniel Riolo dévoile son plan B !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité de l’OM pour le poste d’entraîneur, Sergio Conceição se fait désirer avant de donner son accord à Pablo Longoria. Une situation qui amène Daniel Riolo à pousser la direction phocéenne à envisager sérieusement la piste Habib Beye, déterminé pour sa part à retrouver son ancien club pour ses premiers pas sur le banc d’un pensionnaire de Ligue 1.

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après le divorce acté avec le FC Porto, Sergio Conceição tarde à donner sa réponse à l’OM qui en a fait sa priorité après avoir vu Paulo Fonseca se rapprocher de l’AC Milan. L’optimise régnait pourtant dans les rangs phocéens ces derniers jours, mais la volonté du Portugais de prendre un temps de réflexion fait désormais douter l’OM, alors que la Lazio est également sur les rangs. De son côté, Daniel Riolo pousse Pablo Longoria à prendre en considération la piste Habib Beye.

Mercato : L’OM dégaine une offre de 15M€ pour régaler Conceiçao ? https://t.co/rg1Erxjv9O pic.twitter.com/zmqWnCZGAs — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Daniel Riolo plaide pour Habib Beye

« Les dirigeants sont en train de travailler sur d'autres pistes mais ils n'en restent plus des masses. Habib Beye, je maintiens que si c'est pour prendre Sergio Conceição, il n'y a aucun problème mais sinon, si c'est pour prendre des mecs qu'on mettrait dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir », a confié le journaliste de RMC dans l’ After Foot . Passé par l’OM en tant que joueur, Habib Beye a répété son envie de prendre les rênes d’une formation de Ligue 1 après avoir fait monter le Red Star en Ligue 2..

« Il faut tenter le jeune entraîneur sans expérience du top niveau mais qui va crever pour le club »