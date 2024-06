Mercato : L’OM dégaine une offre de 15M€ pour régaler Conceiçao ?

Axel Cornic

A la recherche d’un nouvel entraineur, l’Olympique de Marseille fonce sur Sérgio Conceição selon nos informations, après avoir connu un échec sur la piste menant à Paulo Fonseca. Et une première recrue pourrait même être bouclée pour le technicien portugais, qui s’est récemment libéré su contrat qui le liait au FC Porto.

Après avoir connu pas moins de cinq entraineurs différents en moins d’un an, Pablo Longoria est à la recherche du sixième. Et comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, sa nouvelle priorité n’est autre que Sérgio Conceição, qui pourrait donc faire son retour en Ligue 1 à l’OM, après avoir dirigé par le passé le FC Nantes.

Sérgio Conceição veut Lilian Brassier

Le technicien portugais se fait toutefois attendre à Marseille. D’après les informations de RMC Sport , l’OM commencerait à s’impatienter devant le temps pris par Conceição, qui jouerait la montre pour le moment et n’aurait donc pas encore tranché pour son avenir. Le son de cloche est pourtant différent en Italie, puisque Gianluca Di Marzio nous apprend que l’ancien du FC Porto aurait déjà glissé un nom à Longoria pour le mercato, avec Lilian Brassier du Stade Brestois.

L’OM doit payer entre 12 et 15M€

Le défenseur central serait assez intéressé par un départ à l’OM, lui que Sérgio Conceição aurait déjà cherché à recruter il y a un an, au FC Porto. Ce ne sera toutefois pas facile pour les Marseillais, qui devront battre la concurrence de la Fiorentina, du Torino, de Bologna ou encore de l’AC Milan. Du côté du Stade Brestois on ne semble pas s’opposer à son départ, puisque Di Marzio annonce que le prix de Brassier aurait été fixé entre 12 et 15M€.