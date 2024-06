Mbappé : La date de son arrivée au Real Madrid dévoilée

Thibault Morlain

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a filé au Real Madrid. La Casa Blanca a officialisé l'arrivée du capitaine de l'équipe de France, mais pour le moment, on ne sait toujours pas quand sera présenté le nouveau numéro 9 merengue. Alors que le Real Madrid préparerait les choses en grand pour présenter Mbappé au Bernabeu, on en saurait plus sur la date de la cérémonie.

Kylian Mbappé en a rêvé depuis de longues années, c'est désormais une réalité. A compter de la saison prochaine, l'ex-joueur du PSG va porter le maillot du Real Madrid. Enfin, la Casa Blanca a mis la main sur l'international français, qui a signé jusqu'en 2029. Ça a été officialisé et ça deviendra plus concret une fois que l'on verra Mbappé célébré par le Bernabeu lors de sa présentation.

Mercato - PSG : Kolo Muani interpelle Mbappé après son transfert https://t.co/HsldIUtLUD pic.twitter.com/zVTaJ8bcN2 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

« Mbappé sera présenté quand la France sera éliminée de l'Euro »

Si le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé, ce dernier doit encore être présenté devant le Bernabeu. Quand cela arrivera-t-il ? Sur le plateau d' El Chiringuito , Josep Pedrerol a annoncé : « Mbappé sera présenté quand la France sera éliminée de l'Euro ».

Quand s'arrêtera l'Euro pour la France ?

Alors que la France débutera son Euro le 17 juin prochain contre l'Autriche, les Bleus en ont au moins jusqu'au 25 juin, date du 3ème match des poules contre la Pologne. Les joueurs de Didier Deschamps se qualifieront-ils ensuite pour la phase finale ? Si l'équipe de France va jusqu'au bout, cela durera jusqu'au 14 juillet. Ce n'est donc qu'après que le Real Madrid pourra présenter Kylian Mbappé.