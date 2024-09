Transfert de Rabiot : Le PSG prend un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Eric Di Meco réagit à la signature d’Adrien Rabiot qui a fait l’effet d’un coup de tonnerre ces derniers jours. Il ne dissimule pas sa joie de voir débarquer l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin, et met au passage la pression sur le PSG en affirmant que l’OM les menace pour le titre.

L’OM a officialisé mardi le recrutement d’Adrien Rabiot, qui a donc signé son contrat après validation de sa visite médicale. Le milieu de terrain de 29 ans, libre depuis son départ de la Juventus Turin en juillet, est donc la nouvelle recrue surprise de Mehdi Benatia à l’OM. Un énorme coup aux yeux d’Eric Di Meco, qui estime d’ailleurs que le PSG est plus que jamais menacé pour le titre en championnat.

« Coup énorme, inattendu »

« D'abord, coup énorme, inattendu. On avait l'impression que le mercato était bouclé et que ce n'était pas au milieu de terrain qu'il y avait le plus de besoin, finalement, surtout avec le retour de Rongier, Kondogbia qui fait le job, et Højbjerg. Quoi qu'il en soit, la surprise, c'est d'abord que je ne pensais pas qu'on recruterait à ce poste, ni même qu'on recruterait encore, et surtout pas un joueur de ce calibre », indique l’ancien défenseur de l’OM avant de mettre la pression sur le PSG.

« Titiller le PSG »

« Je veux bien que certains le critiquent maintenant qu'il signe à l'OM, mais ce gars est international, très fort. Il est titulaire à la Juventus, même si ce n'est pas la meilleure Juventus de tous les temps. Donc faire ce genre de coup, c'est énorme. Et je vais même plus loin : quand tu fais ce genre de coup, après un recrutement déjà solide, ça montre de grandes ambitions en championnat. Ça montre que tu as des moyens financiers et que tu veux aller titiller le PSG. Avec ce recrutement, le début de saison de l'OM, l'arrivée de De Zerbi, Greenwood, Højbjerg qui veut jouer en France, un joueur de niveau international malgré son manque de temps de jeu à Tottenham... même sans Rabiot, tu te dis que tu as déjà fait un bon mercato. Mais avec Rabiot, tu joues le titre », conclu Di Meco.