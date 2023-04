Transfert avorté au Real Madrid, il signe à l'OM

Thibault Morlain

En 2009, Stéphane Mbia quitte Rennes pour s'engager avec l'OM. Alors que le Camerounais est resté jusqu'en 2012 sur la Canebière, cela n'aurait pas dû se passer comme ça. En effet, initialement, Mbia aurait dû rejoindre le Real Madrid. Le transfert a finalement avorté et l'ex-joueur de l'OM a raconté comment il a atterri sur la Canebière.

De 2009 à 2012, Stéphane Mbia a évolué sous le maillot de l'OM. Ça s'est d'ailleurs bien passé pour lui puisqu'il a été champion du France en 2010, tout en remportant 3 fois la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012. Mais pour le Camerounais, les choses auraient dû différentes. En effet, Mbia a révélé qu'à la base, il devait s'engager avec le Real Madrid.

« Avant d’aller à Marseille, j’allais au Real Madrid »

Comment Stéphane Mbia en est donc arrivé à rejoindre l'OM plutôt que le Real Madrid ? Dans des propos rapportés par Actu Cameroun , l'ancien Olympien a dévoilé les coulisses de cette opération, expliquant alors : « Avant d’aller à Marseille, j’allais au Real Madrid. Je suis arrivé à Madrid pour signer. Et on me dit : “non, non, non. Reprends le vol et vas à Everton ».

« Au lieu d’aller à Everton, j’arrive à Paris »