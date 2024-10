Transfert annulé, l’OM refait le coup !

Arnaud De Kanel

Déjà en proie à une cascade de blessures depuis le début de la saison, l'OM doit désormais faire une croix sur Valentin Carboni pour le reste de la saison. L’international argentin, arrivé en prêt cet été, n’aura eu le temps de jouer que 100 minutes sous le maillot marseillais avant de voir sa saison stoppée net durant la trêve internationale. L'OM ne lèvera donc pas son option d'achat, comme avec Joaquin Correa en juin dernier.

Malgré un mercato ambitieux, Roberto De Zerbi n’a jamais eu l’opportunité de s’appuyer sur un groupe au complet. Entre blessures et absences, les pépins s’enchaînent, privant l’OM de continuité. Et le coup dur vient de s’aggraver : Valentin Carboni ne foulera plus les terrains avant la fin de la saison 2024-2025. Un véritable casse-tête pour De Zerbi, contraint de revoir ses plans semaine après semaine, lui qui espérait faire décoller son projet avec une équipe taillée pour jouer les premiers rôles.

«Je suis très déçu pour lui»

« Je ne sais s’il sera en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Je suis très déçu pour lui car c’est un très jeune joueur qui a l’âge de mon fils et qui est très fort malgré son jeune âge. Il n’a pas trop pu le montrer ici car il est arrivé blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a repris tard, il a encore été blessé et il est parti en sélection. J’espère qu’il reviendra plus fort et qu’il va réussir à vite se remettre. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club », a déclaré Roberto De Zerbi au sujet de Carboni qui devrait donc retourner à l'Inter Milan comme un certain Joaquin Correa avant lui.

Le même coup que pour Correa

L’histoire semble se répéter entre l’Inter Milan et l'OM. Valentin Carboni est en passe de faire son retour au club lombard, puisque le club phocéen souhaiterait casser son prêt. Une trajectoire qui rappelle étrangement celle de Joaquin Correa, également argentin, qui n’avait pas laissé une empreinte durable à Marseille avant de retrouver l’Inter cet été. À l’image de Correa, Carboni n’aura jamais réussi à trouver son rythme sous le maillot marseillais. Le jeune joueur n’a cumulé que 100 minutes sur le terrain, un bilan bien maigre pour une expérience qui aura vite tourné court. De retour en Italie, Carboni tentera à son tour de relancer sa carrière, à l’instar de son compatriote.