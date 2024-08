Transfert à 60M€, le vestiaire du PSG fait ses adieux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a donc été officialisé ce vendredi soir par le PSG et Manchester United, Manuel Ugarte est désormais un joueur des Red Devils. Après avoir passé seulement une saison au sein du club de la capitale, l’Uruguayen s’est envolé pour le nord de l’Angleterre. Un transfert qui n’a pas manqué de faire réagir certains joueurs du PSG.

Du côté du PSG, on profité du dernier jour du mercato pour dégraisser. Ainsi, ce vendredi 30 août, le club de la capitale a annoncé les départs en prêt de Juan Bernat et Carlos Soler à Villarreal et West Ham, ainsi que la vente de Manuel Ugarte. Pour l’Uruguayen, Manchester United aura déboursé 50M€ + 10M€ de bonus.

« On t’aime »

Parti du PSG, Manuel Ugarte a fait ses adieux au club de la capitale sur ses réseaux sociaux. Ousmane Dembélé en a alors profité pour adresser un dernier message à celui qui a rejoint Manchester United. « On t’aime », a alors posté le Français sur Instagram. Ce à quoi Ugarte a répondu : « Moi aussi mon frère ».

« Force Manu »

Toujours sur Instagram, Presnel Kimpembe a lui aussi posté un message suite au départ de Manuel Ugarte. Le défenseur central du PSG a alors lâché : « Force Manu ». C’est donc désormais à Manchester United que l’Uruguayen va poursuivre sa carrière…