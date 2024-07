Transfert à 31M€, il dit enfin oui à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant déjà officialisé les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’OM ne compte pas s’arrêter là lors de ce marché des transferts. Cela fait maintenant un moment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent sur l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Alors que l’affaire semblait bien engagée, l’OM attendait le feu vert du Britannique. Voilà qu’il serait enfin arrivé.

Depuis plusieurs jours, le nom de Mason Greenwood fait vibrer Marseille. Le transfert de l’attaquant de Manchester United à l’OM a suscité de nombreuses réactions, positives comme négatives. Dernièrement, cela semblait avancer toutefois au ralenti alors que la Lazio était aussi sur le coup pour Greenwood. Mais voilà qu’on entrerait dans la dernière ligne droite pour l’OM…

Mercato - OM : Un gros transfert bientôt bouclé grâce à De Zerbi ? https://t.co/kJZpamT6qk pic.twitter.com/P2OGlkptU8 — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

L’OM trouve un accord avec Greenwood

Après avoir relancé sa carrière du côté de Getafe, Mason Greenwood devrait prochainement débarquer à l’OM. En effet, selon les informations de David Ornstein pour The Athletic, le club phocéen serait enfin parvenu à trouver un accord avec l’attaquant anglais après avoir déjà trouvé un terrain d’entente avec Manchester United. Greenwood serait désormais attendu à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec l’OM. Selon RMC, c'est un contrat de 5 ans qui devrait être paraphé.

Un transfert à 31M€

Tout serait donc en train de se régler pour le transfert de Mason Greenwood à l’OM. Une opération qui serait estimée à un peu plus de 31M€. Comme rappelé par le média britannique, l’accord entre le club phocéen et Manchester United porterait sur un deal à 27,6M€ + 4M€. De plus, un gros pourcentage à la revente aurait été négocié pour les Red Devils.