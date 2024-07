Mercato - OM : Un gros transfert bientôt bouclé grâce à De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis plusieurs jours, l’OM essaye de s’attacher les services de Mason Greenwood, après avoir trouvé un accord avec Manchester United pour un transfert estimé à 30M€. Un dossier qui a pris du retard en raison des hésitations de l’ailier anglais et à la polémique suscitée par sa venue. Roberto De Zerbi ferait tout pour le convaincre et serait sur le point d’y parvenir.

Bien que Manchester United ait accepté son offre estimée à 30M€, Mason Greenwood n’est pas encore un joueur de l’OM. Plusieurs personnes se sont opposées à son potentiel transfert à Marseille, notamment le maire de la ville, Benoît Payan. Un sujet qui divise également les supporters marseillais.

Greenwood hésite à venir à l’OM

Mason Greenwood a été écarté par Manchester United après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, avant de se relancer la saison dernière en prêt à Getafe. Les dirigeants de l’OM ont peu apprécié les contestations de Benoît Payan, qui n’ont pas fait vaciller leur intérêt pour l’ailier âgé de 22 ans.

Greenwood convaincu par De Zerbi ?

La Lazio et Naples auraient tout de même essayé de profiter de la situation et des hésitations de Mason Greenwood, liées à son arrivée à l’OM. Mais d’après les informations du Corriere dello Sport, les deux clubs italiens seraient désormais plus en retrait. Roberto De Zerbi appellerait Mason Greenwood tous les deux jours afin de le convaincre de venir à Marseille, ce qui serait sur le point de fonctionner. Le quotidien italien indique qu’il pourrait dire oui à l’OM dans les prochaines heures.