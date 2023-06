Surprise XXL au PSG, un nouvel entraîneur est annoncé

Axel Cornic

L’avenir de Christophe Galtier ne fait désormais plus de doutes, puisque selon nos informations il va quitter le Paris Saint-Germain après seulement une saison. Les dirigeants du club de la capitale ont déjà lancé les recherches pour lui trouver un successeur et le regard de Luis Campos pourrait se porter vers l’un des grands noms de Serie A.

C’est un pari raté. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Luis Campos a informé Christophe Galtier qu’il ne sera plus l’entraineur du PSG la saison prochaine. Sa priorité était de le garder, mais les propriétaires parisiens semblent avoir tranché en faveur d’un départ du technicien français.





Nagelsmann, la priorité de Doha ?

Les débats autour de sa succession vont bon train et un nom revient sans cesse. C’est celui de Julian Nagelsmann, qui avait éjecté le PSG de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale... avant de se faire limoger par le Bayern Munich quelques jours plus tard. L’Allemand serait vraisemblablement un profil très apprécié à Doha, où l’on semble vouloir remettre la main sur le projet QSI après avoir laissé faire Luis Campos la saison dernière.

Allegri, plan B du PSG

Mais un autre nom a fait surface tout récemment et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est bien connu au PSG. Il s’agit en effet de Massimiliano Allegri, qui était déjà une cible en décembre 2019 selon nos informations. Sport Mediaset confirme que l’Italien serait le plan B en cas d’échec sur la piste menant à Julian Nagelsmann, qui de son côté a l’avantage d’être libre de tout contrat.

Pour le moment, ça ne part pas très bien...