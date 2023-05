Surprise, le PSG prépare un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à totalement remanier son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG s’apprête à vivre un été très mouvementé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs puisque de nombreux joueurs pourraient partir. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi qui pourrait ne pas être conservé durant le mercato.

L'été s'annonce brûlant du côté du PSG qui espère vendre de nombreux joueurs. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Carlos Soler et Renato Sanches font parties des joueurs que le club de la capitale cherchera à vendre. Mais ce n'est pas tout. Selon Jonathan Johnson, un transfert d'Achraf Hakimi n'est pas non plus à exclure.

Le PSG prêt à vendre Hakimi ?

« Les problèmes de Hakimi en dehors du terrain sont bien connus et malgré sa relation étroite avec [Kylian] Mbappé, des questions ont toujours été posées concernant sa forme décevante pendant la majeure partie de son temps au Parc des Princes. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un joueur de qualité et qu'il fera partie de la construction de l'avenir », assure le journaliste de CBS Sports dans sa chronique pour PSG Talk , avant d’en rajouter une couche..

«Une offre importante pourrait inciter le PSG à le vendre»