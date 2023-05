Il réclame le transfert de Mbappé, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains mois, le Real Madrid pourrait être amené à choisir entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, notamment pour remplacer Karim Benzema qui devrait quitter le club merengue en 2024. Ancien de la Maison Blanche, Predrag Mijatović semble d'ailleurs avoir une idée bien précise sur la question et opte pour l'attaquant du PSG.

Après avoir rêvé d'attirer Kylian Mbappé libre l'été dernier, le Real Madrid envisageait de recruter Erling Haaland. Finalement, le premier a prolongé au PSG tandis que le second a signé à Manchester City. Pas de quoi calmer la Casa Blanca qui envisagerait toujours de recruter l'un voire les deux attaquants. Mais s'il fallait choisir, Predrag Mijatović opterait clairement pour Kylian Mbappé. Cela ne devrait pas rassurer le PSG.

EXCLU @le10sport : En tête de liste des joueurs à vendre cet été, le PSG pense à Carlos Soler et Renato SanchesParis est clairement à l’écoute des propositions pour ces deux éléments https://t.co/yXZMOQ3BpT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 16, 2023

Mijatović réclame Mbappé au Real Madrid

« C'est une question piège. Ils sont totalement différents, cela dépend de l'effectif, de l'entraîneur et du schéma qu'il souhaite. Dans le cas présent, Ancelotti utilise un 4-3-3 qui profite à Vinicius. Si vous me demandez l'un ou l'autre, Mbappé est un véritable phénomène. Non seulement en termes de football, mais aussi en termes d'image. Il est l'avenir post-Messi, post-Cristiano, post-Neymar. Je n'en vois pas d'autre aussi séduisant quand on met bout à bout tous les éléments qu'il faut réunir », explique l'ancien attaquant du Real Madrid dans une interview accordée à AS , avant d'assurer que Kylian Mbappé peut jouer avec Vinicius Junior.

«Vinicius et Mbappé peuvent jouer tous les deux»