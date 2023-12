Surprise, il a reçu une offre du PSG

Amadou Diawara

Passé par le Napoli et Pescara, Giuseppe Mascara a presque joué l'intégralité de sa carrière en Italie. Toutefois, l'ancien attaquant de la Squadra Azzurra aurait pu défendre les couleurs du PSG en Ligue 1. En effet, Giuseppe Mascara a révélé qu'il avait reçu une offre du club parisien en 2009.

Giuseppe Mascara n'a presque connu que l'Italie lors de carrière. En effet, l'ancien attaquant de la Squadra Azzurra (1 sélection) a évolué à Palerme, au Genoa, à Pescara et au Napoli, entre autres. Et ce n'est que lors de la saison 2012-2013 que Giuseppe Mascara a évolué à l'étranger. En effet, le natif de Caltagirone défendait les couleurs d'Al Nassr, l'actuel club de Cristiano Ronaldo, lors de cette période.

Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ? https://t.co/TGb3GG0ETa pic.twitter.com/FIv3VFumno — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Mascara a reçu une offre du PSG en 2009

Lors d'un entretien accordé à TvPlay , Giuseppe Mascara a avoué qu'il aurait pu vivre une autre expérience à l'étranger. En effet, l'ancien international italien aurait pu signer au PSG ou à Manchester City en 2009. « Le Napoli ? Je suis arrivé à l'âge de 32 ans et je voulais rester à Catane. Le contrat arrivait à échéance et la proposition de prolongation n'arrivait pas... et finalement, j'ai accepté d'aller à Naples. Au cours de ces années, j'ai reçu plusieurs offres, mais j'ai toujours voulu rester à Catane. Je n'en veux pas à la direction », a révélé Giuseppe Mascara, avant d'apporter davantage de précisions.

«Finalement, cela ne s'est pas fait»