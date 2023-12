Le PSG veut s'offrir un joueur de Deschamps, son agent lâche une réponse

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OGC Nice, Khephren Thuram serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Alors que Lilian Thuram a évolué à la Juventus et que Marcus Thuram défend actuellement les couleurs de l'Inter, Rafaela Pimenta s'est prononcé sur un possible transfert du crack de 22 ans en Italie.

Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG s'est offert les services de Manuel Ugarte et de Cher Ndour lors du dernier mercato estival. Malgré ces deux arrivées, Luis Campos aimerait offrir un nouveau joueur à Luis Campos dans ce secteur de jeu. En effet, le conseiller football du PSG songerait à recruter Khephren Thuram, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OGC Nice, en 2024.

Le PSG en pince pour Khephren Thuram

Lors d'un entretien accordé à Calciomercato.it, Rafaela Pimenta a été interrogée sur Khephren Thuram, convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus . Et avant de se prononcer sur l'avenir du crack de 22 ans, l'agent brésilien n'a pas hésité à le comparer à Paul Pogba. « Si Khephren Thuram me rappelle Paul Pogba en ce concerne sa vision du jeu ? Pour la force, la vision du jeu et le timing, oui, je suis d'accord. Et d'un point de vue physique, il y a certainement des points communs. Il a la sérénité dont vous avez besoin à ce poste. Nous parlons d'une caractéristique qui vous rend différent des autres » , a confié Rafaela Pimenta.

Le clan Thuram évoque un transfert en Italie