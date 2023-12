Le PSG prépare deux transferts en janvier

Alexis Brunet

Le PSG a réalisé un gros mercato estival, mais il est fort probable que quelques retouches soient opérées cet hiver. Le club de la capitale pourrait renforcer son milieu de terrain, mais aussi aller chercher un nouveau latéral gauche. D'autres transferts pourraient avoir lieu, en fonction des départs notamment, sous la forme de prêts, ou bien définitifs.

Le PSG a changé beaucoup de choses cet été. Le champion de France a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Le Français a laissé sa place à Luis Enrique. Mais en plus de recruer un nouvel entraîneur, le club de la capitale a aussi considérablement modifié son effectif. Plus de dix joueurs ont rejoint Paris cet été, et ce, à tous les postes.

Un milieu et un latéral sont recherchés

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes, et Luis Enrique pourrait obtenir encore deux renforts minimum. En effet, d'après les informations de L'Équipe , un milieu de terrain pourrait poser ses valises à Paris, tout comme un élément défensif. Le PSG serait plus précisément à la recherche d'un latéral gauche, afin de pallier l'absence longue durée de Nuno Mendes.

Catastrophe à 25M€, le PSG prêt à faire la même erreur ? https://t.co/TGb3GG0ETa pic.twitter.com/FIv3VFumno — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

D'autres transferts pourraient avoir lieu