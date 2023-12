Le verdict est enfin tombé, ça va plaire au PSG

Amadou Diawara

Initialement prévu l'été dernier en Thaïlande, le Trophée des Champions a été reporté à l'année prochaine, et ce, pour prendre le temps de trouver un nouveau stade. Et finalement, le duel entre le PSG et le Toulouse FC se jouera au Parc des Princes, l'enceinte du club parisien.

Sacré en Ligue 1 la saison dernière, le PSG devait affronter le Toulouse FC, vainqueur de la Coupe de France, l'été dernier. En effet, le Trophée des Champions étaient initialement programmé le 5 aout au stade Rajamangala de Bangkok en Thaïlande.

Paris Saint-Germain VS Toulouse FC ✨🏆 28e édition du Trophée des Champions🏟️ Parc des Princes🗓️ 03/01/2024, 20h45📺 @PrimeVideoFR #TDC #TDC2023 pic.twitter.com/y0opwyVZLu — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 1, 2023

Le Trophée des Champions est prévu le 3 janvier

Toutefois, cette rencontre a finalement été annulée pour des raisons écologiques, avant d'être reporté à 2024, le temps de dénicher une nouvelle enceinte pour accueillir les joueurs.

PSG-Toulouse se jouera au Parc des Princes