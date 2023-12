Le Qatar prêt à lâcher le PSG ? Le verdict tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'est toujours pas qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Une élimination dès la phase de groupes pourrait porter un nouveau coup au projet porté par le Qatar. Mais même en cas de contreperformance majeure, QSI n'a pas l'intention de lâcher le club parisien et espère toujours mettre la main sur le Parc des Princes, propriété de la ville de Paris.

Présent au PSG depuis 2011, le Qatar est toujours à la recherche de sa première Ligue des champions. Cette année, le rêve est encore permis, mais le club parisien va devoir chercher les trois points sur la pelouse du Borussia Dortmund. En parallèle, l'état-major qatari travaille en coulisses pour améliorer le projet. Dans les prochaines semaines, un actionnaire minoritaire pourrait débarquer au PSG. Mais ceci n'est pas le signe avant-coureur d'un désengagement de QSI.

« Le Qatar ne partira pas »

« Non, le Qatar ne partira pas. En tout cas pas maintenant et pas pour des raisons sportives. Le Campus PSG va être inauguré au printemps, c'est un outil exceptionnel, sans doute le plus beau centre d'entraînement du monde, 300 M€ d'investissement, une vraie fierté pour le Qatar » a confié Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien . D'ailleurs, le Qatar souhaite toujours racheter le Parc des Princes, mais Anne Hidalgo ne voudrait rien savoir.

Le contact est rompu avec la Mairie de Paris