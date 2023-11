«Il a pris 10 kilos», nouveau problème avec Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par la prestation proposée par Kylian Mbappé mardi soir face à Newcastle, Daniel Riolo s'interroge très sérieusement sur le niveau de jeu actuel de l'attaquant du PSG. Et il constate notamment une grosse prise de muscles récente chez Mbappé, qui semble désormais impacter sur la rapidité de son jeu.

Comme dans la plupart des matchs de Ligue des Champions disputés par le PSG depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'aura pas eu l'impact attendu mardi soir contre Newcastle (1-1). Certes, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué au moment de transformer le penalty de l'égalisation dans les arrêts de jeu, mais il a fait preuve de trop de déchet dans le dernier geste, et il a d'ailleurs lui-même semblé très agacé par la performance globale du PSG au micro de Canal + après le match.

« Nous devons être beaucoup plus appliqués »

« C’est frustrant. On domine de bout en bout. Ils n’ont rien. Nous savions que c’était leur jeu. Nous devons mieux finir nos actions. Nous avons eu beaucoup trop d’actions non conclues pour un match de Ligue des Champions. Ce n’est pas la structure ou l’organisation. C’est nous, les joueurs. Nous devons être beaucoup plus appliqués devant le but. Nous devons tuer dans un match couperet comme celui-ci », constate Mbappé. Et de son côté, Daniel Riolo s'est montré très critique envers la star du PSG et note un changement physique majeur chez lui.

« Il n’accélère plus, il a pris 10 kilos »