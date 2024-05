Succession Mbappé : Le PSG relancé, une énorme opération tombe à l’eau !

Axel Cornic

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et en cette fin de saison il semble très concentré sur la Serie A et surtout sur le duo d’attaquants du Napoli. Khvicha Kvaratskhelia comme Victor Osimhen seraient en effet les deux dossiers chauds du moment pour le PSG, qui devrait d’ailleurs voir l’une des principales menaces s’éloigner.

Si l’avenir de Kylian Mbappé devrait être acté dans seulement quelques jours, avec le Real Madrid qui préparerait son annonce, celui du PSG devrait mettre encore quelques temps à se décanter. Car on ne connait toujours pas les prochains gros coups du club parisien pour oublier sa star et surtout, pour entamer un nouveau cycle.

Osimhen et Kvaratskhelia pour lancer l’après-Mbappé ?

L’heureux élu pourrait venir d’Italie, ou plutôt les heureux élus ! La presse italienne annonce en effet depuis plusieurs jours que le PSG ne viserait pas une, mais bien deux stars de Serie A pour oublier Kylian Mbappé. Le premier est Victor Osimhen, qui possède une clause entre 120 et 130M€ et déjà approché l’été dernier comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, tandis que le second est son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Une double opération très ambitieuse, puisqu’elle pourrait couter de 230 à 260M€ aux Parisiens.

Le deal Osimhen-Lukaku, de l’histoire ancienne