Succession de Mbappé : Un scénario catastrophe pour le PSG ?

Thomas Bourseau

A chaque rencontre, c'est la même chanson. Alexander Isak (25 ans) trouve systématiquement le chemin des filets en Premier League depuis près d'un mois. Le buteur de Newcastle dispose d'une cote de plus en plus importante sur le marché des transferts et le PSG ne resterait pas insensible à ses performances. Cependant, celui qui pourrait succéder à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, aurait les idées claires sur son avenir chez les Magpies.

Le 3 juin dernier, le Paris Saint-Germain a témoigné de l'annonce tant redoutée depuis des années par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le président du club de la capitale a vu Kylian Mbappé prendre le chemin du Real Madrid après un feuilleton haletant qui a animé plusieurs sessions estivales des transferts. Pour combler le vide laissé par le départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG, les dirigeants parisiens ont fait un choix risqué : ne pas le remplacer.

Le PSG a misé sur l'avenir avec Doué ! Son talent pourrait bien changer la donne. 🌟 https://t.co/a7T1PGQ4Yr — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Le PSG regarde du côté de la Premier League pour Isak ?

En ce sens, hormis le polyvalent Désiré Doué qui est un milieu de terrain offensif de formation, aucun joueur à vocation purement offensive n'a déposé ses valises au PSG. Cependant, il se pourrait bien que cette situation soit rectifiée au cours du prochain mercato d'été. The Daily Telegraph a fait part d'un intérêt du PSG en plus d'Arsenal pour Alexander Isak. Le buteur de Newcastle qui reste sur 8 buts lors des six derniers matchs des Magpies en Premier League ferait tourner bien des têtes sur et en dehors du terrain donc.

Si Newcastle se qualifie pour la Ligue des champions, Isak n'ira nulle part !

Cependant, Alexander Isak pourrait décider de continuer à honorer son engagement contractuel envers Newcastle jusqu'en juin 2028. The Sun a confié ces dernières heures que l'international suédois de 25 ans ne répondrait à aucune approche de clubs intéressés par ses services pendant le prochain mercato estival si Newcastle parvenait à valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le PSG est donc prévenu, si les Magpies obtenaient l'une des quatre premières places de Premier League, ses chances de recruter Isak seraient ainsi nulles.