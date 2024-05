Succession de Mbappé : Le PSG se prend un stop !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bientôt libre, Kylian Mbappé a décidé de ne pas poursuivre sa carrière au PSG. La direction parisienne s’est déjà lancée à la recherche d’un renfort offensif capable de faire oublier l’international français. Alors que le nom de Lautaro Martinez est notamment sorti, l’Inter et sa star ont bien l’intention de poursuivre leur histoire ensemble.

Sept années après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 et le PSG et devrait prendre la direction du Real Madrid durant l’été. Informé tôt de ce choix, le club de la capitale s’est mis à la recherche d’un remplaçant et aurait activé plusieurs pistes. Outre Lamine Yamal (FC Barcelone), Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leao (AC Milan), le nom de Lautaro Martinez (Inter) est également ressorti, mais c’est bien chez les Nerazzurri que l’avenir de l’attaquant argentin s’écrit.

L’Inter acte l’avenir de Lautaro Martinez

Vice-président de l’Inter, Javier Zanetti n’affiche aucun doute concernant le futur de son joueur. « Lauti est heureux. L'Inter est sa famille et il le montre, il montre un sentiment d'appartenance. Il a joué le rôle de capitaine de manière exemplaire , s’est félicité le dirigeant du nouveau champion d’Italie au micro de DAZN. J'aime le fait qu'il s'est amélioré chaque année et qu'il a maintenant une maturité qui fait de lui une référence. Nous pouvons être rassurés. Sera-t-il toujours le capitaine de l'Inter ? Oui ».

Prolongation en vue ?

Une prolongation est à l’orge du jour pour l’attaquant argentin, actuellement engagé jusqu’en juin 2026. La piste Lautaro Martinez n’ira donc pas plus loin pour le PSG, qui pourrait toutefois trouver son bonheur en Italie avec Victor Osimhen (Naples) ou encore Rafael Leao (AC Milan).