Succession de Mbappé : Il veut ruiner les plans du PSG !

Alexis Brunet

Le PSG est dans l’obligation de remplacer Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale a plusieurs noms dans son viseur, notamment celui de Nico Williams. Ce dernier est un ailier gauche, ce que recherchent les dirigeants parisiens, en plus d’être jeune et performant. Mais le joueur de l’Athletic Bilbao est également pisté par le FC Barcelone et Lamine Yamal tente de convaincre son ami de le rejoindre.

Une nouvelle ère s’ouvre au PSG. Après sept saisons dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé de voguer vers de nouveaux horizons. Ce dernier s’est engagé avec le Real Madrid et cela pousse donc les dirigeants parisiens à réagir pour pouvoir encore lutter pour le titre final en Ligue des champions.

Nico Williams est dans le viseur du PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG souhaite mettre la main sur un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. Le profil recherché serait celui d’un joueur ayant notamment de l’explosivité, de la vitesse et de la puissance. D’après plusieurs sources, le nom de Nico Williams aurait été coché par les dirigeants parisiens comme pouvant répondre parfaitement à ces critères.

Lamine Yamal veut que Nico Williams le rejoigne au Barça