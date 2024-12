Sensation au PSG, un attaquant a choisi son club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG s’intéresserait notamment à Victor Osimhen qui est actuellement prêté par Naples à Galatasaray. D’ailleurs, a en croire le coach du club stambouliote Okan Buruk assure que le buteur nigérian n’a aucune intention de partir durant le mercato d’hiver.

Malgré le retour à la compétition de Gonçalo Ramos, le PSG pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau renfort offensif. Et pour cause, Randal Kolo Muani est plus que jamais poussé au départ et le club de la capitale cherchera donc à le remplacer. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen, qui dispose d'une clause libératoire à 75M€, revient sur le devant de la scène. Mais Okan Buruk, coach de Galatasaray où il est prêté par Naples, assure que le buteur nigérian ne compte pas bouger cet hiver.

Osimhen a tranché ?

« Tout le monde veut Osimhen dans son équipe. Lorsqu’on m’a parlé d’Osimhen, j’ai immédiatement dit "d’accord", je n’y ai pas réfléchi à deux fois. J’ai réfléchi au système vers lequel nous pourrions nous tourner. (…) C’est un personnage très décent et très bon. Il adhère à l’équipe et au jeu. Bien sûr, j’aimerais recevoir les frais de transfert d’Osimhen, mais nous ne devrions pas en parler tout le temps. Il est également heureux ici », assure le coach turc dans les colonnes de Fanatik, avant de poursuivre.

«Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison»

« Je pense qu’il n’est pas juste de faire pression sur le joueur dans ce processus. Cela a une dimension économique et il n’est pas normal que le joueur évoque fréquemment de telles questions. C’est trop tôt. Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison », ajoute Okan Buruk.