«Rien à cirer», voilà la réponse de l’OM pour Neymar ?

Entre 2017 et 2023, Neymar - l'une des plus grandes stars du monde du football - défendait les couleurs du PSG. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, les supporters de l'OM n'étaient pas du tout jaloux de leur plus grand rival. Comme l'a affirmé le journaliste français, les Marseillais n'en ont « rien à cirer » de Neymar.

Sous contrat avec le FC Barcelone, Neymar a accepté de migrer vers Paris pour signer au PSG lors de l'été 2017. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 222M€ de la vedette brésilienne. Et après avoir passé six années au Parc des Princes, Neymar s'est exilé en Arabie Saoudite, du côté d'Al Hilal, avant de faire son retour à Santos cet hiver.

Riolo balance sur Neymar

Lors de son passage au PSG, Neymar a eu l'occasion de martyriser l'OM à plusieurs reprises. Malgré tout, les supporters marseillais n'ont jamais été jaloux de leur rival parisien. Du moins, c'est ce que pense Daniel Riolo.

«Un supporter de l'OM n'en n'a rien à cirer de Neymar»

« Des supporters qui ont sous les yeux des Messi, des Neymar ou des joueurs de cette trempe-là chaque semaine, il n’y en a pas des masses. Et ça ne t’empêche pas d’aimer ton équipe. Si t’interroges un supporter de l’OM par exemple, il va te dire que Neymar il n'en a rien à cirer », a déclaré Daniel Riolo lors d'un entretien publié sur la chaine Youtube de Passe D.